Uno stadio anomalo per il derby. Roma e Lazio alla fine si sfideranno domenica alle 12. Non ci saranno i tifosi biancocelesti, che disertano l'Olimpico da mesi (ha fatto eccezione la finale di Coppa Italia con l'inter) in segno di protesta verso 1l presidente Claudio Lotito. Ci saranno invece quelli giallorossi, che avevano annunciato la loro mancata partecipazione in caso di partita al lunedì sera. "Spero che questa triste esperienza per il calcio possa insegnare qualcosa a chi ha creato questo caos", ha spiegato l'avvocato Lorenzo Contucci. La Roma - come riporta Elmar Bergonzini su Il Corriere della Sera - si era esposta con un comunicato, per supportare i propri sostenitori. "Per noi laziali invece non cambia nulla — ha spiegato Gabriele Pulici, figlio di Felice, portiere del primo scudetto della Lazio —. I tifosi biancocelesti non sarebbero entrati indipendentemente dal giorno della partita. Non credo sia un caso che, a differenza di quanto fatto dalla Roma, nessuno della Lazio si sia preoccupato degli interessi dei propri sostenitori’. Mercoledì sera Maurizio Sarri aveva annunciato, in maniera provocatoria, la propria assenza in panchina se il derby si fosse giocato di domenica. "Lunedì vengo, domenica no", aveva detto. Una provocazione che ora il tecnico difficilmente potrà confermare. A differenza dei suoi sostenitori, che invece lasciando l'Olimpico (per metà) vuoto.