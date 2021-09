Vina, esclusa la lesione. Ma Mourinho rischia di dover inventare la difesa

Contro il Sassuolo potrebbero non esserci tre quarti della difesa titolare: Mancini, Smalling e Vina sono in dubbio

Non si può chiamare emergenza, perché manca una settimana intera alla partita contro il Sassuolo, ma José Mourinho alla ripresa del campionato dopo la sosta per gli impegni delle nazionali rischia di dover inventare quasi completamente la difesa giallorossa, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Solo Karsdorp sembra sicuro di esserci, gli altri sono tutti in dubbio. Smalling è reduce da una lesione al flessore della coscia sinistra rimediata dalla presentazione contro i Raja Casablanca del 14 agosto, Vina si è fermato nel match disputato dall’Uruguay in Perù e Gianluca Mancini ieri ha lasciato il ritiro della Nazionale per un’infiammazione alla pianta del piede destro. L’inglese sta recuperando e il rientro in gruppo sarà graduale nella prossima settimana. Se non dovesse farcela toccherà ancora una volta a Ibanez, o in alternativa a Kumbulla, che finora ha giocato solo nel finale dei preliminari di Conference League in Turchia.