Vina ceduto al Bornemouth

In attesa che si concretizzi la cessione di Zaniolo – al suo posto il preferito è Ziyech del Chelsea – la Roma ha raggiunto con il Bornemouth l’accordo per il passaggio in Premier di Vina, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Restano da limare alcuni particolari, poi l’uruguaiano potrà trasferirsi fino al termine della stagione in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto fissato a circa 15.