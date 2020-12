Villar di lusso: il baby regista ha incantato Roma e Spagna

Tra le sorprese più belle del 2020 in casa giallorossa c’è sicuramente Gonzalo Villar. Il centrocampista, arrivato lo scorso gennaio dall’Elche, si sta dimostrando uno degli acquisti più azzeccati dalla passata proprietà romanista. Dopo qualche mese di naturale ambientamento, scrive Gianluca Piacentini sul “Corriere della Sera”, il ventiduenne spagnolo sta diventando sempre più importante per la Roma e per Fonseca, che forse ha trovato in casa quel regista da affiancare a Veretout che non è arrivato la scorsa estate.

Il tecnico gli ha dato sempre più fiducia mettendo in discussione delle gerarchie che sembravano scolpite nella pietra e guadagnando un cambio praticamente in due reparti. Per lui si sono sprecati paragoni eccellenti: quello più gettonato, per la personalità con cui gioca palloni che scottano, è con David Pizarro. A Trigoria in molti sono convinti di aver scovato una pepita. Se ne sono accorti anche in Spagna, dove si chiedono come abbiano fatto le big della Liga a farselo sfuggire e dove, dopo le belle prestazioni con l’Under 21, è entrato nel mirino di Luis Enrique per la nazionale maggiore. Se ne è accorto anche Francesco Totti, che vorrebbe metterlo sotto contratto con la sua agenzia: prima di Natale i due sono stati a pranzo insieme, possibile preludio di una futura collaborazione. Il rinnovo del suo contratto, che scade nel 2024, non è al momento prioritario ma Tiago Pinto, dopo che avrà sistemato alcune urgenze, cercherà sicuramente di blindarlo.