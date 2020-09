Villar continua a crescere: “Questa maglia che emozione”

In Spagna, dopo il gran secondo tempo disputato nel match con l’Under 21 contro la Macedonia, si stanno cominciando a chiedere se i top club della Liga non abbiamo commesso una leggerezza a lasciarselo sfuggire, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

A Trigoria, dopo la buona mezza stagione scorsa – è arrivato a gennaio dall’Elche per 4 milioni di euro – e i segnali incoraggianti arrivati nella prima contro la Sambenedettese, sono convinti di aver trovato in Gonzalo Villar un calciatore buono per il presente e ottimo per il futuro. “Questa maglia, che emozione” ha scritto Villar su Instagram dopo l’amichevole contro la Sambenedettese.

Di sicuro Paulo Fonseca lo tiene in grande considerazione, e nel 3-4- 2-1 lo può utilizzare sia davanti alla difesa sia nei due alle spalle della punta, vicino a Mkhitaryan, Zaniolo o Pedro.