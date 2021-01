Villar come Cerezo: a Capodanno si dorme

L’altra faccia dei social. Per Nicolò Zaniolo si sono rivelati un’infinita fonte di problemi. A Gonzalo Villar, invece, hanno offerto l’occasione per entrare ancor di più nel cuore dei romanisti la notte di Capodanno, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera.

Un tifoso, su Twitter, ha ricordato la famosa battuta del film “Vacanze di Natale”, in cui un protagonista di dice sicuro che Toninho Cerezo stia già dormendo “perché è un professionista”. Nihil (questo il nickname sul social) si è detto sicuro che Villar, come Pedro e Mkhitaryan, stesse di sicuro seguendo l’esempio del grande brasiliano e poco dopo è arrivata la conferma proprio dal profilo ufficiale del centrocampista spagnolo: “Dalle 00:01 nel letto. Confermato“.

Un messaggio simpatico, il modo migliore per intrattenere un rapporto sano con la tifoseria, l’ennesima dimostrazione della maturità del ventiduenne. Villar, però, non ha guadagnato posizioni nella graduatoria di Fonseca con la simpatia. È stato con gli allenamenti, con i comportamenti giusti (come diceva Spalletti) e con le buone prestazioni in partita. Oggi dovrebbe affiancare Veretout a centrocampo, con lo spostamento in avanti di Lorenzo Pellegrini al posto dell’infortunato Pedro. Se Fonseca gli darà una maglia da titolare sarà la settima nelle ultime dieci partite tra campionato e Europa League.