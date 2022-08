Villar alla Sampdoria, Shomurodov vicinissimo al Bologna

Pinto al lavoro anche per il mercato in uscita. Il centrocampista nelle prossime ore volerà a Genova per le visite mediche

Ieri giornata importante anche per il mercato in uscita, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Veretout è volato a Marsiglia dove ha sostenuto le visite mediche. La sua cessione porterà nelle casse della Roma 11 milioni di euro più 4.5 di bonus, un gran colpo considerando che il francese era fuori dal progetto tecnico.

Si sta complicando invece la cessione di Carles Perez: l’attaccante negli ultimi giorni ha rifiutato più di una destinazione in Italia, e vuole solo il Celta Vigo. Atteggiamento, questo, che sta indispettendo non poco la Roma, che non ha ancora un accordo con la società spagnola per la cessione in prestito con obbligo di riscatto.