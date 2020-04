Veretout: “Mi sarebbe piaciuto giocare con Totti e De Rossi”

Anche Jordan Veretout, come molti suoi compagni di squadra, non veda l’ora di ricominciare a giocare per tornare alla normalità, scrive Gianluca Piacentini su “Il Corriere della Sera”. La sua prima annata con la Roma per ora è stata positiva: “Penso di poter fare di meglio, non faccio affidamento su ciò che ho imparato e devo ancora lavorare molto. Sappiamo che la pressione è grande qui. I tifosi sono sempre stati al nostro fianco in questa stagione. Daniele De Rossi. L’ho mancato per un anno, è una leggenda come Totti. Mi sarebbe piaciuto giocare con giocatori del genere“.