Veretout, Mancini e Smalling ancora ai box

Paulo Fonseca non ha sciolto i dubbi sulla formazione che scenderà in campo contro il Sassuolo (oggi alle 15), ma nella conferenza stampa alla vigilia del match qualche indicazione l’ha data, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

La prima ammissione è che a centrocampo giocheranno “due tra Pellegrini, Diawara e Villar“, escludendo dai candidati Bryan Cristante, che quindi quasi sarà confermato al centro della difesa. L’ex atalantino si piazzerà al centro tra Ibanez e Juan Jesus, con Fazio e Kumbulla che non sono ancora pronti per partire titolari.

Davanti tornerà titolare Dzeko, con Pedro e Mkhitaryan alle sue spalle. Non ci saranno Chris Smalling, Veretout e Mancini, ma la speranza è di recuperarli tutti per la gara di domenica prossima, a Bologna: «Ho deciso di non rischiare Jordan», la spiegazione del tecnico, che fin qui aveva schierato titolare il centrocampista francese in nove partite di campionato su nove.