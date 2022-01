Vacanze finite, oggi pomeriggio la ripresa degli allenamenti

Shomurodov e Vina, impegnati con le nazionali, rientreranno rispettivamente mercoledì e giovedì

Riprenderà ad allenarsi oggi pomeriggio la Roma, dopo quattro giorni di riposo concessi da Mourinho in cui molti calciatori hanno approfittato per un supplemento di vacanza: qualcuno ha scelto l’estero (Abraham Dubai, Rui Patricio in Portogallo) mentre altri (Spinazzola, Veretout, Ibanez, Mancini) sono rimasti in Italia, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Shomurodov e Vina, impegnati con le nazionali, rientreranno rispettivamente mercoledì e giovedì, ma saranno a disposizione per la gara di sabato (ore 15) all’Olimpico con il Genoa, la prima col ritorno della capienza al 50%: i biglietti, circa 10 mila, saranno in vendita da oggi.