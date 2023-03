Urge ritrovare la squadra al di là dei singoli

Una squadra è formata da undici giocatori: se un paio vanno incontro a una giornata storta, è un problema di singoli; se soltanto un paio vanno bene, è un problema di squadra. La Roma a Cremona è mancata come squadra, scrive Mimmo Ferretti su Il Corriere della Sera. L'esatto contrario di quanto accaduto pochi giorni prima contro il Salisburgo, con una partecipazione positiva dell'intero gruppo. I successi e le sconfitte non appartengono mai ai singoli, ma sono frutto del rendimento del collettivo. Staff tecnico compreso. I quattro cambi effettuati da Mou dopo sessantadue minuti a Cremona sono la conferma che era la squadra - e non solo quei quattro singoli - a girare storto. In vista della gara contro la lanciatissima Juventus, sarà obbligatorio ritrovare più la squadra che i singoli. Mica facile, però.