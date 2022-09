Un’accusa di brogli travolge gli scacchi. Carlsen sui social cita Mourinho

"Non parlo perché se lo faccio potrei finire in grossi guai" commentava in un vecchio video José Mourinho . Il filmato viene condiviso su twitter da Magnus Carlsen , 31 anni, norvegese considerato il più grande scacchista del mondo, all'indomani della sfida persa cotro il ventenne statunitense Hans Niemann, come riporta il Corriere della Sera.

Gli appassionati del gioco interpretano subito il post di Carlsen come un'accusa: il suo avversario avrebbe barato. Sui blog specializzati arrivano immediate le domande e altrettanto immediate le risposte: Niemann si sarebbe fatte suggerire le mosse da un computer, tramite gli impulsi prodotti da un congegno nascosto nelle scarpe (o in zone ben più intime, suppongono altri). A gettare altra benzina sul fuoco dei sospetti è la rivelazione di un giocatore: in passato Niemann ha già vinto barando in due occasioni.