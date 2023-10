Una Roma sprint e Lukaku liquida lo Slavia

Un gol dopo 45 secondi — in questo caso segnato da Bove con un bel tiro a giro — è sempre il modo migliore di cominciare una partita, scrive Luca Valdiserri su Il Corriere della Sera. Soprattutto contro un'avversaria come lo Slavia Praga, unica vera rivale per il primo posto nel girone di Europa League, e arrivata all'Olimpico con buone credenziali, 6 punti in classifica e una miglior differenza reti. I ceki, però, sono stati letteralmente travolti dai primi 20 minuti giallorossi, giocati a tutto gas, e sono andati in tilt a partire dal loro allenatore, che ha cambiato modulo tre volte nel solo primo tempo. Cinque vittorie in fila, tra campionato e Coppe, comunque non arrivano per caso. Merito in più, per Mourinho, averle ottenute con Dybala, Pellegrini, Renato Sanches e Smalling infortunati, anche se il vero esame di maturità arriverà domenica alle 18, contro l'Inter a San Siro. I nerazzurr che, secondo lo Special One, dovrebbero vincere il campionato con 20 punti di scarto.