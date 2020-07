Una Roma senz’anima. Ora il fallimento è totale

Se ci fossero stati i tifosi ieri all’Olimpico, la Roma sarebbe uscita tra i fischi dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Udinese, la nona in Serie A in questa stagione, e quella che mette la parola fine al campionato dei giallorossi, scrive Gianluca Piacentini sul “Corriere della Sera”. Il quarto posto occupato dall’Atalanta dista ormai 12 punti mentre il Milan dietro è distante solo 5. Un fallimento totale per una squadra che anche ieri sera ha dimostrato di non avere un’anima, poco aiutata anche da Paulo Fonseca che ha mandato in campo una formazione improvvisata. Lo stadio vuoto ha risparmiato ai capitolini una contestazione plateale. Domenica sera altra gara complicatissima a Napoli. Non ci sarà Zaniolo che ieri ha assistito alla partita in tribuna insieme a Juan Jesus e Pellegrini.