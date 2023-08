Un solo dubbio per domenica: Spinazzola più di Zalewski

Un solo ballottaggio: quello per la maglia di esterno sinistro nel 3-5-2 che affronterà la Salernitana, all'Olimpico, domenica alle 18.30 per la prima giornata di campionato. Spinazzola è favorito su Zalewski. Dybala e Pellegrini sono squalificati per colpa dell'ammonizione presa contro lo Spezia nell'ultima giornata del campionato passato. Questa è la situazione attuale della Roma, con Mourinho che aspetta i colpi necessari per completare la rosa. La squadra iniziale sarà quella che ha affrontato nell'ultima amichevole il Partizani Tirana. In porta Rui Patricio (in scadenza di contratto a giugno prossimo); Mancini, Smalling e Llorente, preferito a N'Dicka, i tre difensori centrali; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar e Spinazzola/Zalewski a centrocampo; El Shaarawy e Belotti coppia obbligata in attacco. In panchina, Solbakken come cambio per l'attacco.