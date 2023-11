Un gruppo capace di qualsiasi cosa: un pensiero e un sollievo per i tifosi

La Roma attuale è squadra assolutamente indecifrabile, capace di tutto e del suo contrario nel giro di novanta minuti o giù di lì

Redazione

Non è dato saperlo e, forse, è meglio non indagare. La classifica del campionato dice che la Roma di José Mourinho ha più punti della Lazio di Maurizio Sarri, ma questo è un metro di paragone utile per anticipare l'andamento di una partita che sfuggc a qualsiasi tipo di pronostico? Meglio prender tempo, scrive Mimmo Ferretti su Il Corriere della Sera, e vedere che cosa, realmente, accadrà in campo.

Dove, lo ricorda la storia, il Mou romanista ha vinto contro la Lazio soltanto una volta su quattro. Un successo e tre sconfitte, roba da sbattere la testa contro il muro. O no? La Roma attuale è squadra assolutamente indecifrabile, capace di tutto e del suo contrario nel giro di novanta minuti o giù di lì.

Una squadra inaffidabile che gioca un calcio tutto suo e che spesso non gioca neppure quello. Ecco perché non sai mai che Roma sarà. E questo, soprattutto in chiave derby, è al tempo stesso un pensiero e anche un sollievo per il tifoso che ha una Lupa tatuata sul cuore. Meglio riflettere sulle potenzialità del duo Lukaku-Dybala che ricordarsi che lì dietro si sbanda troppo e troppo facilmente. O forse, chissà, è meglio far finta di niente e aspettare che il derby cominci. Con lo stomaco fatalmente ciancicato dalla tensione.

