Un derby per sostenere Bergamo

Una sfida a colpi di flessioni, canzoni e nomine tra vecchie ed attuali glorie di Lazio e Roma, in un’iniziativa organizzata da Asi, ente di promozione sportiva che rappresenta lo sport di base in Italia, a sostegno dell’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, uno dei nosocomi italiani più coinvolti nella lotta al coronavirus, come riporta il Corriere della Sera.

Tra i giallorossi hanno preso parte all’iniziativa Bruno Conti, Tonino Tempestilli, Giuseppe Giannini, Ciccio Graziani, Massimiliano Cappioli e Fabio Petruzzi, che hanno risposto alle sfide, tra gli altri, di D’Amico, Marcolin e Luis Alberto.