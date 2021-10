Un altro tutto esaurito all’Olimpico per il Milan

Dopo la gara contro il Napoli anche il match di domenica prossima si giocherà in uno stadio pieno

“Anche Roma-Milan è sold out. Grazie a tutti i tifosi giallorossi“. Con un tweet la Roma ha annunciato il secondo tutto esaurito consecutivo: dopo la gara contro il Napoli anche il match di domenica prossima contro il Milan si giocherà in un Olimpico pieno (capienza 75%), con più di 47 mila tifosi sugli spalti, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Rispetto alla partita con il Napoli, i biglietti per il Milan sono andati esauriti con cinque giorni di anticipo, a testimonianza della grande empatia, per usare un termine caro a Mourinho, che c’è tra i tifosi e la squadra. Esauriti anche i tagliandi per la trasferta di questa sera a Cagliari: nel settore riservato ai romanisti saranno oltre 300 i presenti.