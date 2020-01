Nuovo stop per Henrikh Mkhitaryan, che in stagione ha già saltato 10 partite per infortunio. L’armeno ha giocato solo 35 minuti contro il Torino, ma ha avvertito un dolore alla coscia sinistra ed è di nuovo ai box. Tra oggi e domani, riporta ‘Il Corriere della Sera’, sarà sottoposto a controlli medici. Meno preoccupazione, invece, per Nicolò Zaniolo: la sua presenza contro la Juve, domenica prossima, non sembra a rischio.