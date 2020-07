Ultima chiamata per Under o sarà già addio alla Roma

Il 25 agosto del 2019 Under segnò all’esordio contro il Genoa dopo un primo anno con la Roma buono, 7 gol, e un secondo più tormentato, 3 reti. Il turco si è perso tra infortuni e incomprensioni con Fonseca che chiede ai suoi esterni di entrare dentro al campo.

Durante la stagione sono arrivati altri due gol per Under che però ha perso posizioni nelle gerarchie. Dalla ripresa ha giocato 19 minuti contro la Sampdoria e non è nemmeno entrato a San Siro. La gara di domani sarà una sorta di ultima spiaggia per la squadra e per lui. Non partire titolare, essendo più fresco degli altri, sarebbe segno di bocciatura definitiva o forse un effetto collaterale del mercato. La squadra più interessata ad Under è il Napoli con Gattuso che lo ha richiesto al posto di Lozano. La Roma ha sparato 30 milioni, i partenopei hanno risposto con una proposta simile a quella di Manolas: inserire un giocatore per diminuire il cash. Potrebbe essere Malcuit che però non interessa nella Capitale.