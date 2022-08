Tutti per Wijnaldum: magliette, cori e il gol di Smalling

La squadra e tutto lo stadio gli hanno reso il giusto omaggio: i compagni sono entrati in campo per il riscaldamento indossando una t-shirt con il numero 25 dell’olandese e la scritta “Forza Gini” sul davanti; i tifosi hanno gridato il suo nome su sollecitazione dello speaker romanista e intonato l’ormai famoso coro (non condiviso dalla Curva Sud) che l’olandese si porta dietro dai tempi del Liverpool; Smalling gli ha dedicato il gol della vittoria sventolando una sua maglia.

Ieri è stata per Gini una giornata di riflessione: nelle prossime ore dovrà decidere se operarsi o no. In entrambi i casi non parteciperà al Mondiale con l’Olanda, che vorrebbe provare il recupero in extremis, complicatissimo.