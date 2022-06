Tutti in raduno il 4 luglio, poi ritiro in Algarve

Quasi definito il programma per le amichevoli estive: due partite a Trigoria, tra cui il Frosinone, e poi tre amichevoli in Portogallo. Il 30 luglio sarà il turno del Tottenham, e il 6 agosto del Barcellona

È fissato per il 4 luglio il raduno della Roma. Saranno presenti tutti i giocatori più qualche Primavera, adeccezione dei nazionali impegnati in Nations League, che avranno diritto a qualche giorno di ferie in più, inizia Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

I primi due giorni saranno dedicati alle visite di idoneità prima di cominciare a lavorare al Fulvio Bernardini. Il 12 la squadra partirà per il Portogallo, nella regione dell’Algarve, come lo scorso anno: il ritiro durerà circa dodici giorni in una località non lontana da Carvoeiro.

Quasi definito il programma delle amichevoli pre campionato: a Trigoria si giocheranno due partite, una contro una formazione di dilettanti e l’altra forse contro il Frosinone. In Portogallo tre amichevoli: tra i possibili avversari il Nizza e lo Sporting Lisbona. Dopo il rientro nella Capitale la squadra comincerà a lavorare a Trigoria per alcune amichevoli di lusso: la prima il 30 luglio in Israele contro il Tottenham, poi il 6 agosto contro il Barcellona per il trofeo Gamper.