Troppo peso sulle spalle di Mou

Come riporta Mario Sconcerti su Il Corriere della Sera, il migliore è Pellegrini (7,5). L'altro in crescita mi sembra Ibanez (7). Per Zaniolo l'autunno dovrebbe essere stato una specie di lunga convalescenza. Finita questa, deve cominciare a pensare da giocatore vero e a incidere definitivamente. Per ora un solo gol. Mourinho (6) ha fatto un po' di confusione e ne è cosciente, per questo non è quieto, ma ha troppo peso sulle spalle. È l'unico che dia una linea dentro una società dove il silenzio regna sovrano e nessuno dà una spiegazione. La squadra è ottima ma breve, soprattutto per un vecchio imperatore di continenti come Mourinho. Ottimo.