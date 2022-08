Trequartista o mezzala? Pellegrini ago della bilancia

Mourinho ha raccontato che il suo capitano può giocare in tutte le posizioni dalla cintola in su

Anche contro la Juventus, sarà Lorenzo Pellegrini l’ago della bilancia dal punto di vista tattico. Come scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, Mourinho, alla vigilia del match contro la Cremonese, ha raccontato che il suo capitano può giocare in tutte le posizioni dalla cintola in su e contro i bianconeri dovrà darne ancora una volta una dimostrazione. Sugli uomini che scenderanno in campo sembrano esserci pochi dubbi – Matic, Cristante, Pellegrini, Dybala e Abraham dalla metà campo in su – ma sul modulo potrebbero esserci delle novità rispetto al 3-4-2-1 che dalla metà della scorsa stagione è diventato un marchio di fabbrica.