Totti, parola di Capitano: “Il posto della Roma è solo in Champions”

Francesco Totti torna a parlare da Capitano scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. "La Roma deve stare dove l’abbiamo lasciata, in Champions League, perché quello è il palcoscenico che merita". Da Dubai, dove si è recato insieme alla sua nuova compagna Noemi Bocchi per presenziare alla cerimonia di premiazione del «Globe Soccer Award 2022» in qualità di ambasciatore della serie A oltre che membro della giuria, Totti ha detto la sua sulla squadra di Mourinho (battuto da Ancelotti nella categoria migliore allenatore dell’anno) del campionato e del Mondiale che comincerà tra pochi giorni. "Prima di tutto spero che la Roma possa risalire e ritornare ai vertici dove l’abbiamo sempre lasciata, sperando che quest’anno riesca finalmente ad arrivare tra le prime quattro in serie A". In smoking e papillon, Totti ha sfilato con la compagna, anche lei in abito nero. Sul red carpet ha incontrato tanti campioni ed allenatori, come Fabio Capello, il tecnico del terzo scudetto. "Per me è sempre un piacere. Con Capello è successa una cosa strana, perché ieri notte l’ho sognato, e non lo avevo mai fatto in 20 anni. Mi chiedeva nello spogliatoio: “Te la senti di giocare?” e io gli rispondevo “Non ce la faccio più”. Un in- cubo, più che un sogno".