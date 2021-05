Totti, nessun illecito: la Figc archivia l’indagine

“Soddisfazione e serenità” filtrano dall'entourage dell'ex capitano della Roma

Totti non ha commesso alcun illecito e non ha operato da agente sportivo senza esserlo. È questa la conclusione, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera, della commissione agenti della Figc, che ha archiviato l’indagine sulla Ct10 dell’ex capitano della Roma, nata dopo un esposto di alcuni procuratori sportivi. Ascoltati soci e il suo socio, l’agente sportivo Giovanni De Montis, la commissione ha deciso che la società ha agito nel pieno rispetto delle regole. Anzi, ora Francesco come “agente domiciliato” può essere operativo insieme a De Montis, senza limitarsi all’attività di scouting e di uomo immagine. “Soddisfazione e serenità” filtrano dal suo entourage, soprattutto perché Totti aveva sempre sostenuto di essersi mosso soltanto a titolo personale e di non aver mai contattato calciatori senza avere i titoli per farlo.