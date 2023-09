Totti, Mourinho, Ilary e Noemi: insieme (ma separati) per Cristian

Da una parte Francesco Totti e la sua compagna Noemi Bocchi, dall'altra l'ex moglie Ilary Blasi e in mezzo José Mourinho, accompagnato dal suo vice Nuno Santos. Come riportato da Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, palcoscenico dei possibili ma mancati incontri, lo stadio Tre Fontane, dove è andata in scena la partita della Primavera della Roma, che ha affrontato il Frosinone di Cristian Totti, alla prima da ex contro i giallorossi. Telefono in mano, una processione di amici e dipendenti della Roma che lo sono andati a salutare, compreso Nuno Santos alla fine del primo tempo: è stato questo l'unico contatto (indiretto) tra Totti e lo Special One, berretto in testa e occhiali da sole. I due non si sono parlati, forse anche per una questione di opportunità dopo le tante chiacchiere degli ultimi giorni riguardo a un possibile rientro dell'ex numero 10 in società. Al fischio finale della partita, Francesco è scappato via di corsa, in sella a uno scooter con la sua compagna, mentre Mourinho si è fermato a fare qualche foto con i tifosi che lo hanno aspettato fuori dallo stadio. Anche Noemi Bocchi e Ilary Blasi sono rimaste alla giusta distanza. A un anno dall'intervista di Totti al Corriere della Sera (quella dei Rolex spariti e delle borse nascoste; n.d.r.) i rapporti tra i due continuano a essere glaciali. Ma per amore di Cristian va bene anche incrociarsi, a pochi metri di distanza.