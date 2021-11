Totti: “Mi dimentico da solo”

L'ex capitano della Roma risponde ad Antonio Cassano

"È giusto, io da mo che me so’ scordato". Come riporta Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, usa l’ironia, Francesco Totti, per rispondere ad Antonio Cassano che qualche giorno fa aveva detto a Bobo Tv: "Totti non è né Messi né Maradona e tra venti anni sarà dimenticato". Intercettato da “Le Iene”, l’ex capitano romanista ha usato belle parole per il barese – “Antonio è un amico, non un ex amico” – e ringraziato Mourinho e Zeman che lo avevano difeso (“non ce n’era bisogno”).