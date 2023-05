Totti: “José resta? Ora ho poca fiducia. Vero, la Champions sarebbe un miracolo”

"Non so se Mourinho rimarrà alla Roma. Prima ero più fiducioso, ora lo sono di meno. Ho parlato con lui, ma non di questo". A margine della Padel Cup Francesco Totti è tornato a parlare del futuro dello Special One e delle dichiarazioni del tecnico sul mercato della Roma, a suo dire insufficiente per centrare l'obiettivo della Champions League. "Mourinho è l'allenatore e può dire ciò che vuole. Se ha fatto questa battuta vuol dire che è la verità. Per la Roma, avendo fatto un mercato non dico povero ma sintetico, riuscire ad arrivare in Champions sarebbe un traguardo incredibile". Lo scorso anno l'ex capitano aveva sondato il terreno per Francesco Totti convincere Paulo Dybala ad accettare l'offerta giallorossa. "È un top player, fa la differenza. Speriamo che possa recuperare, faranno di tutto e lui avrà voglia di giocare. Come si batte il Siviglia? Loro sanno come gestire questa partita a differenza della Roma che è in finale di Europa League per la prima volta. Sarò allo stadio, così come ero stato a Tirana. Biglietti non ne ho, già è tanto se ho trovato quello per me". Sulla penalizzazione alla Juventus. "Se le hanno tolto 10 punti, qualcosa di sbagliato è stato fatto. Se Spalletti ora ha tempo per una cena con me? Vediamo dopo l'estate, ora sono in vacanza"