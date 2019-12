Totti ‘incontra Spelacchio’: divertente dialogo di Natale

Sfrutta la sua indiscutibile capacità di bucare lo schermo Francesco Totti, che sotto Natale si presta a girare uno spot per Netflix in cui pubblicizza l’ufficio postale di Babbo Natale allestito in Piazza Venezia, a Roma,scrive il Corriere della Sera. La sequenza ritrae l’ex capitano giallorosso mentre intrattiene un simpatico dialogo con l’ormai celebre albero di Natale della Capitale, Spelacchio, doppiato per l’occasione da Pino Insegno. Neanche a dirlo, il filmato è diventato virale nel giro di poche ore.