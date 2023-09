Totti, ieri compleanno particolare. Dal figlio Cristian un gol come regalo

Il primo gol di Cristian Totti con la Primavera del Frosinone è arrivato proprio nel giorno in cui il papà Francesco ha compiuto 47 anni, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. È stato questo il regalo di Totti junior, ieri, a segno nel match vinto per 6-0 dalla formazione ciociara contro il Crotone in Coppa Italia: nei sedicesimi di finale il Frosinone affronterà la Lazio, una partita dal sapore di derby per il giovane cresciuto nel settore giovanile della Roma.