Tottenham su Zaniolo, Kluivert al Fulham

Thiago Pinto al lavoro anche per il mercato in uscita. Veretout saluta e va a titolo definitivo al Marsiglia

Redazione

Veretout un giocatore del Marsiglia, Kluivert potrebbe diventare un giocatore del Fulham. Sono queste le due principali novità della giornata di mercato della Roma, Wijnaldum a parte, ovviamente, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

In attesa che Shomurodov trovi sistemazione, tra Bologna e Torino, anche per chiudere Belotti, ieri il g.m. Pinto ha trovato la quadratura del cerchio per la cessione del francese al Marsiglia. Veretout andrà a titolo definitivo per 11 milioni più 4.5 di bonus così divisi: 2 dipenderanno dalle sue prestazioni e dalle presenze, 2.5, in due anni, dalla qualificazione alla Champions dei francesi.

Pinto ha chiuso l’affare via call perché, in giornata, era a Londra: la società smentisce che fosse lì per parlare di Zaniolo con il Tottenham (il pressing di Conte c’è ed è reale) mentre conferma l’incontro con il Fulham per Kluivert.

L’olandese piace anche al Torino ma gli inglesi sembrano più disposti a spendere i 10 milioni che la Roma chiede. Anche perché dopo due anni di prestiti, e altrettanti diritti non riscattati, Pinto vuole una cessione definitiva. Non ancora chiusa la trattativa con il Celta Vigo per Carles Perez e non è detto che si riapra quella con il Sassuolo per Frattesi. La Roma, infatti, ha deciso di puntare su Bove: dopo un anno di apprendistato, Mourinho ritiene il ragazzo pronto per il grande salto.