Torna Kluivert, Pastore cerca un’opportunità

“Cambierò qualcosa, ci sono tante partite e poco tempo per recuperare”. La Roma che scenderà in campo oggi a Lecce, sarà diversa da quella che ha perso contro l’Atalanta: parola di Paulo Fonseca. È lecito attendersi almeno un cambio per reparto: la sorpresa più grande potrebbe essere l’inserimento alle spalle di Dzeko di Javier Pastore, scrive Gianluca Piacentini sul “Corriere della Sera”. Il Flaco cerca un’altra occasione e tra oggi e l’Europa League, giovedì contro il Wolfsberger, potrebbe toccare a lui, visto che Pellegrini è stato convocato ma è alle prese da alcuni giorni con una fascite plantare. Sulle corsie esterne torneranno dal primo minuto Kluivert e Mkhitarian. Davanti alla difesa Veretout e Cristante, anche se Diawara scalpita. In difesa potrebbe esordire la coppia con Smalling, alla seconda consecutiva da titolare, e Mancini, al rientro dopo la squalifica.