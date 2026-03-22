Tentazione Vaz, Cristante affaticato. Gasp alla squadra: “Avete dato tutto”

Non è questione di promossi e bocciati. Adesso la scelta di Gasperini su chi puntare è diversa Semplice. Tra chi sta in piedi e chi no.

Perché la full immersion, iniziata il primo di questo mese, con la partita sciagurata contro la Juventus, ancora non è finita. Nel tardo pomeriggio (ore 18) la sfida all'Olimpico contro il Lecce. Partita da vincere per andare oltre quei 19 giorni in cui la Roma si è ritrovata in frantumi, con i 12 gol incassati in cinque partite, il quarto posto diventato sesto e l'eliminazione dall'Europa League. C'è però da rivedere l'equilibrio di squadra, in mezzo al campo e dietro. Stanchi - scrive Ugo Trani su 'Il Corriere della Sera' - alcuni senatori: Cristante più di Mancini, che stringerà i denti. Il centrocampista darebbe spazio a El Aynaoui per il tandem con Pisilli. Ieri l squadra è rimasta in ritiro a Trigoria. Ai big e al resto del gruppo si è rivolto Gian Piero Gasperini dopo l'uscita dall'Europa League. Li ha voluti ringraziare: "Sono dispiaciuto, non meritavate di essere eliminati. So bene che avete dato tutto. Nell'ultima partita. E in tutte".