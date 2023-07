Telenovela Frattesi, Roma alla finestra. Per il centrocampo Fred e Nmecha

C’è il rischio, concreto, che come lo scorso anno l’ affare Frattesi si tramuti in una telenovela, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Il centrocampista del Sassuolo è l’oggetto del desiderio di mezza serie A, Roma compresa , ma le difficoltà che stanno avendo sul mercato le big, Inter e Milan in primis, stanno prolungando una vicenda che l’a.d. del Sassuolo Giovanni Carnevali avrebbe voluto già risolvere da tempo.

Tiago Pinto rimane alla finestra, forte delle sue idee – non si partecipa ad aste e non si va oltre una valutazione di 30 milioni, compreso il 30% di sconto di cui la Roma può usufruire – e di alcune carte che può giocarsi, come ad esempio l’inserimento di Bove, il cui valore di mercato è però cresciuto notevolmente negli ultimi mesi. Sempre per il centrocampo, in Inghilterra rilanciano un interesse dei giallorossi per il brasiliano Fred del Manchester United, arrivato ai “Red Devils” nel 2018 quando l’allenatore era proprio Mourinho: ha 30 anni e il contratto in scadenza nel 2024. L’innesto a centrocampo potrebbe arrivare dalla Germania: i giallorossi avrebbero messo gli occhi su Felix Nmecha, centrocampista nato nel 2000, con doppio passaporto (tedesco e inglese), cresciuto nel Manchester City e ora al Wolfsburg, che lo valuta 20-25 milioni.