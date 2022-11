Tahirovic, dalla “fuga” al debutto: la Roma scopre l’ultima perla del vivaio

Veder esordire Benjamin Tahirovic non è stata una sorpresa, scrive Emanuele Zotti su Il Corriere della Sera. Il debutto del diciannovenne centrocampista svedese era stato annunciato direttamente da Mourinho: “Presto giocherà e magari lo farà da titolare“. Forse però, neanche Tahirovic si sarebbe aspettato di disputare i suoi primi minuti all’Olimpico con la Roma in svantaggio, durante una gara da recuperare ad ogni costo e poi conclusa con i complimenti del portoghese.

Quelle parole sono state il riconoscimento dell’ottimo lavoro svolto negli ultimi mesi, in cui il centrocampista svedese (di origini bosniache) ha dimostrato di avere messo la testa a posto. Durante l’estate scorsa infatti il ragazzo – uno dei protagonisti nella stagione precedente del grande campionato giocato dalla Primavera di Alberto De Rossi – ha rinnovato il suo contratto fino al 2026, uno step che lo aveva convinto di essere approdato automaticamente in prima squadra. Ma così non è stato. Di conseguenza, per la delusione, Tahirovic aveva deciso addirittura di tornare in Svezia.