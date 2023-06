Tahirovic ceduto all’Ajax per 8.5 milioni, bonus compresi

Arriva dalla cessione di Benjamin Tahirovic all’Ajax per 8,5 milioni (bonus compresi) una parte dei soldi che serviranno alla Roma per provare a sistemare i conti entro il 30 giugno, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Il centrocampista classe 2003, pupillo di Mourinho che in questa stagione gli ha concesso 13 presenze tra campionato (11) e Coppa Italia (2), di cui 5 da titolare, è il primo sacrificato sull’altare del Financial Fair Play. Gli altri giovani in partenza sono la mezzapunta Volpato e l’esterno Missori, con cui la Roma da giorni sta trattando con il Sassuolo.