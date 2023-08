Tackle, passaggi precisi e avvicinamento alla porta: Matic cambia la squadra

L'apporto di Matic in fase di non possesso è testimoniato dai 27 tackle vinti (62 per Cristante). A questi dati vanno aggiunti quelli relativi alle azioni di riaggressione a palla persa: Cristante (56) e Matic (39) sono stati i più attivi fra i giallorossi in queste situazioni. Ma il contributo dell'ex Manchester United non si è limitato alla fase difensiva. Matic infatti, oltre ad aver registrato 2 gol e 2 assist, risulta fra i primi giocatori della Roma della passata stagione in molte metriche offensive: è stato il quinto giocatore in rosa per passaggi effettuati (1.274, con una percentuale di successo dell’ 86.7%), il quinto per occasioni create con 24 (primo fra i giocatori non of fensivi), il quarto per assist attesi (2.27) ed il secondo per expected threat (2.55) metrica che quantifica il contributo che un giocatore fornisce alla sua squadra in termini di avvicinamento alla porta avversaria. Vendere il serbo, spezzando così l'accoppiata con Cristante, rischierebbe di avere un impatto molto negativo sul gioco della Roma.