Stipendi, taglio ufficiale: risparmio di 30 milioni

Trenta milioni di euro, lordi. È questa la cifra che la Roma potrà risparmiare dopo l’accordo, ufficializzato ieri, con calciatori, tecnico e staff, sul taglio degli stipendi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Dzeko e compagni hanno anche concordato di pagare collettivamente la differenza economica per garantire che ogni dipendente interessato dalla cassa integrazione possa continuare a percepire il proprio stipendio netto, scrive il Corriere della Sera.

“Scriviamo – la lettera firmata dai calciatori giallorossi – per esprimere il nostro sostegno alla società per tutto quanto sta facendo in questo periodo al fine di superare le difficoltà create dall’emergenza Covid-19. Noi giocatori siamo pronti a riprendere a giocare appena sarà possibile, dando il massimo per raggiungere i nostri obiettivi, ma ci rendiamo anche conto che tutto ciò non basterà a far fronte alle conseguenze economiche dell’emergenza in corso”. Le parole entusiaste del Ceo Fienga: “Dzeko, tutti i giocatori e Fonseca hanno dimostrato di comprendere veramente cosa rappresenta questo club e li ringraziamo anche per il loro magnifico gesto nei confronti dei nostri dipendenti”.