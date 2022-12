Stasera il secondo test contro il Casa Pia

Prosegue il lavoro della Roma nel ritiro in Portogallo, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. I giallorossi questa sera (ore 20, diretta tv su Dazn) affronteranno il Casa Pia , quinta forza del campionato portoghese, per provare a riscattare la brutta figura rimediata contro il Cadice.

“Credo che Mourinho – le parole del d.s. del Casa Pia, Diogo Boa Alma , a TMW – sia il più grande tecnico nella storia del Portogallo. So che il suo desiderio è diventare c.t. della Nazionale ma non credo adesso, che ha un contratto con la Roma“.

Ieri i giallorossi sono scesi in campo allo stadio municipale di Albufeira per l’allenamento, sotto gli occhi del g.m. Tiago Pinto che ha assistito, al fianco di Mourinho, al lavoro della squadra. Regolarmente in gruppo l’olandese Karsdorp, schierato titolare contro il Cadice e (momentaneamente) reintegrato nella rosa: l’esterno resta comunque sul mercato, e al ritorno a Roma il g.m. continuerà a cercare una soluzione per cederlo.