Stadio sempre pieno, ma i risultati non sono all’altezza dei tifosi

All’Olimpico, per la Roma, è sempre tutto esaurito: gli spettatori sono stati 371mila abbondanti per le prime 6 partite di campionato e anche contro il Torino ce ne saranno più di 60mila, scrive Massimo Perrone su Il Corriere della Sera. Ma i risultati non sono all’altezza del tifo, perché solo 4 squadre hanno ottenuto meno punti in casa e sono tutte negli ultimi 5 posti della classifica: il Lecce ne ha conquistati 7, Cremonese e Verona 3, la Samp 2. Mourinho è a quota 9, come il Monza che si è affacciato per la prima volta alla serie A: ha ottenuto 3 vittorie, contro la Cremonese, lo stesso Monza e il Lecce, e 3 sconfitte contro le big, Atalanta, Napoli e Lazio. Le prime della classe viaggiano su ritmi decisamente diversi: il Napoli ha conquistato 22 punti, Milan e Inter 18, la Juventus 17, la Lazio 16, giusto l’Atalanta soffre in casa quasi come i giallorossi perché ne ha conquistati 11.