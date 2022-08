Stadio esaurito ma Dazn non trasmetterà la presentazione

Tutto esaurito : saranno oltre 65mila i tifosi della Roma che domenica sera assisteranno alla presentazione della squadra, in amichevole contro lo Shakhtar Donetsk, come riporta Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera.

Grande attesa da parte dei tifosi della Roma che però, a meno di non aver acquistato un tagliando per partecipare all'evento, non potranno assistere alla presentazione vera e propria da casa: Dazn trasmetterà infatti l'amichevole con la squadra ucraina, ma non la festa che andrà in scena poco prima. La presentazione delle 19.45 sarà però visibile attraverso i canali social del club.