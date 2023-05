Stadio della Roma, il sindaco: “Cantieri entro la fine del 2024”

Dopo che l’aula Giulio Cesare ha votato a favore della delibera di interesse pubblico, ieri il sindaco Roberto Gualtieri, ospite di Mattino 5, ha ipotizzato che i lavori per lo stadio della Roma a Pietralata possano iniziare "anche alla fine del 2024", come riporta Il Corriere della Sera. Per puntellare la scelta, con cui si è schierata compatta anche la sua maggioranza in Campidoglio, il primo cittadino ha snocciolati quelli che a suo avviso sono i punti di forza dell’intervento: "Faremo uno stadio senza cubature aggiuntive, senza soldi pubblici, che riqualificherà un’area per lo sport, con la ricucitura del quadrante in una zona dove ci sono infrastrutture. L’obiettivo è che sia pronto per il 2027, il centenario della Roma. Stiamo rispettando la tabella di marcia".