Stadio della Roma a Pietralata, Veloccia: “Non ci fermeremo”

I comitati di quartiere a Pietralata sono sul piede di guerra e si oppongono alla costruzione del nuovo stadio della Roma, scrive Luisa Monforte su Il Corriere della Sera, ma il Campidoglio va avanti. “Ascoltiamo tutti, ma non ci fermiamo", chiarisce l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia. Assessore, a che punto è l’iter?"Tra pochi giorni porteremo in giunta la delibera di interesse pubblico. Si tratta di un passo importante: l’amministrazione dichiarerà il pubblico interesse ma imporrà anche con chiarezza le condizioni che la società dovrà rispettare nel progetto definitivo. Dopo l’approvazione dell’atto in Assemblea capitolina partirà il dibattito pubblico garantito dalla legge e da noi fortemente voluto".