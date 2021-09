Stadi, il governo riflette sull’aumento della capienza all’80%

Prosegue la lotta alla pandemia, nell'ultimo Consiglio dei Ministri si è discusso sull'incremento della capienza degli impianti sportivi

L'esecutivo a guida Mario Draghi sta cercando di tornare il prima possibile alla normalità. Per questo motivo, come riportato dal Corriere della Sera, nell'ultimo Consiglio dei Ministri si è discusso di continuare ad aumentare la capienza degli impianti sportivi arrivando all'80%. «Disponibilità a riesaminare le misure di distanziamento e valutare l’aumento della capienza per i luoghi che ospitano attività culturali e sportive». Queste le parole del premier. Adesso la parola passa al Comitato tecnico scientifico, che dovrà esprimersi su questo, e altre misure, entro il 30 settembre.