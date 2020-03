Squalificato Nuno Campos, vice di Fonseca

Nuno Campos, il vice di Paulo Fonseca, è stato squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo per le proteste dopo Cagliari-Roma (“Ha urlato ripetutamente al Quarto Ufficiale in maniera irriguardosa epiteti nella sua lingua madre“), come riporta il Corriere della Sera.

A Campos è stata inflitta anche un’ammenda di 5.000 euro. La partita di andata (6 ottobre 2019) finì 1-1 con un gol annullato a Kalinic nei minuti di recupero e Fonseca fu squalificato per due turni (poi ridotti a uno) per le proteste contro l’arbitro Massa.