Spinazzola: “Troppo lenti, ma il gruppo è solido”

In una serata da dimenticare sotto molti punti di vista, José Mourinho deve accontentarsi di un paio di spunti positivi, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Il primo è l’esordio da titolare di Gini Wijnaldum, rimasto in campo fino alla fine, il secondo è senza dubbio il momento positivo di Leonardo Spinazzola, alla terza consecutiva da titolare e tornato a segnare dopo quasi due anni: l’ultima rete in Serie A l’aveva realizzata il 3 marzo del 2021, a Firenze, nel 2-1 dei giallorossi contro la Fiorentina. “Siamo un grande gruppo – le sue parole – che ha un buon equilibrio nella vittoria e nella sconfitta. Lotteremo fino alla fine per il quarto posto. Contro la Cremonese ci è mancata l’intensità, eravamo lenti, ora ci dobbiamo ricompattare, rialzare subito e ripartire contro la Juventus".