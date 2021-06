Spinazzola nel fianco, vera star degli Europei

"Sto giocando il miglior calcio della mia carriera" dice l'esterno della Roma, eletto contro l'Austria man of the match per la seconda volta nella competizione

Ci sta prendendo gusto Leonardo Spinazzola, eletto per la seconda volta man of the match a una partita dell'Europeo. "Sto giocando il calcio migliore della mia carriera, sul palcoscenico più importante" le sue parole riportate da Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. L'ex Juve sarà un uomo importante per Mourinho, e come lui pure Cristante che in Nazionale si sta dimostrando parecchio affidabile. La duttilità e la propensione al sacrificio del centrocampista sono qualità che lo Special One apprezza di certo. Parte del gruppo Azzurro, ma tagliato all'ultimo, anche Gianluca Mancini, che incontrerà presto la Roma pre prolungare il contratto. Zaniolo e El Shaarawy proveranno a conquistare la Nazionale per il Mondiale. Ci sarebbe anche Florenzi nella Roma Azzurra, ma il suo futuro sembra lontano da Trigoria.