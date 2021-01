Spinazzola in gruppo. Tornano Dzeko e Veretout

Buone notizie per Fonseca. Il giorno dopo la vittoria contro il Crotone, che ha confermato i giallorossi al terzo posto a -3 dall’Inter che arriverà domenica all’Olimpico (ore 12.30, arbitra Di Bello), il tecnico ha recuperato Leonardo Spinazzola.

L’esterno, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera, dovrebbe essere l’unico recuperato: ancora out, infatti, Pedro, Calafiori, Santon e Fazio, oltre a Pastore e Zaniolo, mentre Mirante al massimo andrà in panchina. Pochi i dubbi di formazione: in avanti, alle spalle di Dzeko, toccherà a Mkhitaryan e Pellegrini, con Borja Mayoral che tornerà in panchina.

Sugli esterni ci saranno Karsdorp a destra e Spinazzola (sarà Bruno Peres a fargli posto) a sinistra, mentre sarà confermata la difesa che ormai si può considerare titolare, composta da Smalling, Ibanez (è entrato in diffida) e Mancini. Unico dubbio in mezzo al campo: ballottaggio tra Villar e Cristante per chi giocherà al fianco di Veretout.