Spinazzola e Pellegrini si sono allenati

Rientrata da Praga, la Roma si è allenata a Trigoria. Due buone notizie per Mou: si sono rivisti in campo Pellegrini e Spinazzola. Il lavoro per essere a disposizione nel derby ha dato i suoi frutti: entrambi ci saranno, poi sarà il tecnico portoghese a decidere se farli partire dalla panchina o inserirli nella formazione titolare, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. A disposizione anche Zalewski, assente dal match contro lo Slavia per una sindrome influenzale: l'esterno polacco è stato di nuovo "promosso" in nazionale maggiore per i match contro la Repubblica Ceca e la Lettonia, dopo la retrocessione in Under 21.